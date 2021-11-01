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Прощай, Европа? Из-за липовых COVID-сертификатов Украине могут грозить неприятности

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 15:54
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Украинские COVID – сертификаты подделать невозможно
Поддельные сертификаты могут подорвать репутацию Украины
Поддельные сертификаты могут подорвать репутацию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что в Украине подделывают COVID-сертификаты, но все только на уровне внесения данных в базу. Об этом пишет РБК-Украина.

По ее словам, угрозы, что Украина будет исключена из доверительной сети электронного здоровья ЕС, пока нет.

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"Угрозы, что Украина будет исключена из Доверительной сети е-здоровья ЕС, пока нет. Мы прошли оценку технического соответствия, то есть наши COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно. Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", – уточнила Карчевич.

Ранее мы писали о том, что в приложении "Дія" упростили получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужно подтверждать личность с помощью Photo ID, достаточно авторизоваться через Bank ID или Mobile ID.

Как получить сертификат в приложении?

  • Обновите приложение "Дія" до последней версии в AppStore или Google Play.
  • Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".
  • Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

Как создать сертификат на сайте?

  • Авторизируйтесь на портале.
  • В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", затем – "COVID19-сертификат о вакцинации".
  • Согласуйте передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

  • В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.
  • Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
  • Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.
  • В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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