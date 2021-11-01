Прощавай, Європа? Через липові COVID-сертифікати Україні можуть загрожувати неприємності

Заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла, що в Україні підробляють COVID-сертифікати , але лише на рівні внесення даних у базу. Про це пише РБК-Україна .
За її словами, загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі електронного здоров'я ЄС, наразі немає.
"Загрози, що Україна буде виключена з Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, поки що немає. Ми пройшли оцінку технічної відповідності, тобто наші COVID-сертифікати повністю відповідають усім вимогам ЄС і підробити їх неможливо. Можна лише внести недостовірні дані до електронної системи охорони здоров'я, але масово такі випадки поки що не фіксуються. Це поодинокі факти і ведуться кримінальні провадження", – уточнила Карчевич.
Раніше ми писали про те, що у додатку Дія спростили отримання COVID-сертифікатів. Тепер для цього не потрібно підтверджувати особу за допомогою Photo ID, достатньо авторизуватися через Bank ID або Mobile ID.
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Як отримати сертифікат у програмі?
- Оновіть програму "Дія" до останньої версії AppStore або Google Play.
- Натисніть "Послуги" та виберіть "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".
- Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в "Дію".
Як створити сертифікат на сайті?
- Авторизуйтесь на порталі.
- У меню "Послуги" натисніть "Здоров'я", потім – "COVID19-сертифікат про вакцинацію".
- Погодьте передачу даних із Електронної системи охорони здоров'я до "Дії".
В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів
- В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації. Так, наприклад, лише минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Започатковано майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19.
- Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
- Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID . Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
- У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.