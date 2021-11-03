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Подал в отставку и поплатился: спецназ ворвался к министру экономики с обысками (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 ноября, 13:56
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Обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов
Обыски проводит НАБУ и СБУ
Обыски проводит НАБУ и СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

У первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко, который 2 ноября подал заявление об отставке, НАБУ и СБУ проводят обыски. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

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Обыски также проходят у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

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Кто такой Любченко?

В 1999-2003 годах Алексей Любченко работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области.

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С 2003 по 2005 год он возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после чего стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009-2011 годах занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. Он известен как человек Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со "смотрящими" на таможне).

В 2012-2014 гг. был помощником народного депутата Виктора Тимошенко. В 2015 году претендовал на должность главы Госфискальной службы.

С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент ПАО "Украгрохимхолдинг".

С апреля 2020 года по май 2021 года был председателем Государственной налоговой службы.

14 апреля 2021 года Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы, и вот уже через месяц он поднялся по карьерной лестнице и стал первым вице-премьером и министром экономики.

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