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Подав у відставку і поплатився: спецназ увірвався до міністра економіки з обшуками (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 листопада, 13:56
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Обшуки можуть бути пов'язані з ухилянням від сплати податків
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, який 2 листопада подав заяву про відставку, НАБУ та СБУ проводять обшуки. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За його словами, обшуки можуть бути пов'язані із ухилянням від сплати податків.

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Обшуки також відбуваються у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова та центральному апараті ДПС.

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Хто такий Любченко?

У 1999-2003 роках Олексій Любченко працював першим заступником голови податкової адміністрації у Кіровоградській області.

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З 2003 до 2005 року він очолював податкову адміністрацію Черкаської області, після чого став заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009-2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. Він відомий, як людина Віктора Тимошенка та Іллі Павлюка (друга президента, якого пов'язують із "наглядачами" ("смотрящими") на митниці).

У 2012-2014 роках. був помічником народного депутата Віктора Тимошенка. 2015 року претендував на посаду голови Держфіскальної служби.

З 2015 року Олексій Любченко є першим віце-президентом ПАТ "Украгрохімхолдинг".

З квітня 2020 до травня 2021 року – Голова Державної податкової служби України.

20 травня 2021 року призначений на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.

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