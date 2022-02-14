Ответ на 10 страницах: Лавров сообщил Путину, что приготовили для США и НАТО

Министерство иностранных дел России определилось с ответом США и НАТО на отказ западных стран лишать Украину права на вступление в Североатлантический Альянс. Судя по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Кремль готов на диалог.
Об этом сообщается на телеграм-канале "Пул№3".
Их возможности
"Есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс? – Будучи главой МИДа, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать – Хорошо. Но у вас есть уже проект ответа? – Он сформулирован на 10 страницах", – так ответил Лавров на вопрос президента РФ Владимира Путина, есть ли шанс договориться.
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Обстановка
- Напомним, что 12 января 2022 года состоялись переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса на восток и ни в коем случае не принимать Украину, Грузию и Молдову.
- Проблема в том, что Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут.
- 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы "формулированию более значимого ответа на озабоченности" Российской Федерации. Кремль не оставил попытки закрыть Украине двери в НАТО.
- Чуть ранее он грозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.