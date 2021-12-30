"Отдыхайте! Празднуйте!" – Данилов отказался признать угрозу вторжения РФ

Угроза военного вторжения России в Украину миновала, а значит, украинцы могут спокойно отмечать зимние праздники.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Все спокойно?
"Информация о том, что происходит на нашей границе, у нас есть в ежедневном режиме. Ее получает президент Украины. Мы сегодня не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах. Если для определенной части западного общества – это была новость, что у нас идет война и есть агрессия со стороны РФ, то для нас это с 2014 года вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о больших увеличениях (войска РФ. – Ред), на которых настаивают некоторые СМИ за границей – мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Мы четко осознаем, где и кто там что", – сообщил Данилов.
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Секретарь СНБО также отметил, что на сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны Москвы не заметно. А, что будет завтра – об этом завтра и нужно говорить. Не менее важный вопрос – внутренняя дестабилизация.
"Внутренняя дестабилизация – это вопрос номер один для Российской Федерации. Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может осуществить даже физически на территорию нашей страны. Есть определенные расчеты, в том числе и период подготовки. Отдыхайте спокойно! Празднуйте!" – заявил Данилов.
Обстановка
- Вечером 30 декабря президент России Владимир Путин опять позвонит президенту США Джозефу Байдену и, скорее всего, опять будет затронута тема Украины.
- 25 декабря появилась информация, что 10 тысяч российских военных возвращаются в пункты дислокации после месяца пребывания на территории временно аннексированного Крыма и в Ростовской области – были поближе к материковой Украине.
- При этом восточные границы Украины просканировали лучшие самолеты-разведчики Пентагона.
- 29 декабря стало известно, что Путин договорился со своим на сегодняшний день самым верным другом самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о проведении новых совместных военных учений в начале 2022 года. Ясно, что это будет недалеко от границ Украины.