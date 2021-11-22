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Осталось 48 часов: Россия готова перекрыть газ первой стране

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 22:51
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Как сообщают в "Газпроме", все согласно действующему контракту
Вице-премьер Андрей Спыну не знает, что ответить на ультиматум "Газпрома" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Вице-премьер Андрей Спыну не знает, что ответить на ультиматум "Газпрома" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Российская транснациональная энергокомпания "Газпром" объявила, что готова отключить от газа Молдову. Все, как заявляет российский монополист, согласно контракту.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

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Предупреждение

Согласно сообщению, Кишинев не провел в срок очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток.

"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", – заявил Куприянов.

Официальный представитель российской компании напомнил, что долгое время они вели переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа и заключения нового контракта.

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"Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ. Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании. "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ", – подчеркнул Куприянов.

Сложный контракт

  • Российская компания "Газпром" 1 ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту.
  • В октябре пришлось даже вводить в Молдове режим чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом.
  • Кишинев пока не сформулировал ответ на ультиматум "Газпрома" лишить страну газа. Вице-премьер Андрей Спыну заявил: "На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в "Молдовагаз". Завтра мы ознакомимся с документом, после чего примем меры".

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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