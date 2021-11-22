Залишилось 48 годин: Росія готова перекрити газ першій країні

Як повідомляють у "Газпромі", все згідно з чинним контрактом

Віце-прем'єр Андрій Спину не знає, що відповісти на ультиматум "Газпрому" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Російська транснаціональна енергокомпанія "Газпром" оголосила, що готова відключити від газу Молдову. Все, як заявляє російський монополіст, згідно контракту.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на офіційного представника "Газпрому" Сергія Купріянова.

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Попередження

Згідно з повідомленням, Кишинів не провів у строк черговий платіж за постачання, у зв'язку з чим надходження російського газу до республіки може зупинитися вже за дві доби.

"Черговий строк поточних платежів – сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань ", – заявив Купріянов.

Офіційний представник російської компанії нагадав, що довгий час вони вели переговори з Молдовою з питань постачання газу та укладання нового контракту.

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"Пропозиції "Газпрому" за контрактом, за ціною на газ були абсолютно ринковими і формувалися на базі біржових торгів на газ. Молдовська сторона наполягала на більш пільговому для себе ціноутворенні. "Газпромом" було прийнято рішення підписати контракт практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ", – наголосив Купріянов.

Складний контракт