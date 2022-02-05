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СЕГОДНЯ Власть События

Оккупации украинских городов не будет: в РФ разгромили "план" Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 февраля, 16:54
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Политолог Пионтковский рассказал свое видение ситуации
Пионтковский считает, что у РФ есть несколько планов действий
Пионтковский считает, что у РФ есть несколько планов действий / Фото: Коллаж: Сегодня

В европейских и американских СМИ идет совсем другая риторика, нежели в Украине касательно ожидаемой войны. Об этом в эфире Украина 24 сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Киев исключает сценарий нападения на Украины, и один из сценариев – это полномасштабная война. Я не считаю его самым вероятным. Но то, что описало американское издание в своем выпуске – это естественное политическое составляющее этого сценария. Для чего оккупируется страна? Для того, чтобы поставить там своих ставленников", – сказал он.

Предыстория

Немецкое издание Bild опубликовало вероятный план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины. По данным журналистов, Путин планирует блокаду украинских городов, установление "марионеточной власти" и создание нового "союзного государства".

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План поделен на несколько этапов

  • на первом этапе российская армия якобы должна "уничтожить украинские войска в полевых условиях", а затем устроить блокаду крупных украинских городов.
  • на втором этапе планируется фиктивный парламент "Народный Совет", который должен признать настоящую Верховную Раду недействительным органом.

Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Что известно о вторжении в Украину

  • 31 января телеканал Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.
  • 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

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