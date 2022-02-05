Окупації українських міст не буде: у РФ розгромили "план" Путіна

Політолог Піонтковський розповів своє бачення ситуації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У європейських та американських ЗМІ триває зовсім інша риторика, ніж в Україні щодо очікуваної війни. Про це в ефірі Україна 24 сказав російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

"Київ виключає сценарій нападу на Україну, і один зі сценаріїв – це повномасштабна війна. Я не вважаю його найімовірнішим. Але те, що описало американське видання у своєму випуску – це природна політична складова цього сценарію. Для чого окупується країна? Для того, щоб поставити там своїх ставлеників", – сказав він.

Передісторія

Німецьке видання Bild опублікувало ймовірний план президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України. За даними журналістів, Путін планує блокаду українських міст, встановлення "маріонеткової влади" та створення нової "союзної держави".

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План поділено на кілька етапів

на першому етапі російська армія нібито має "знищити українські війська в польових умовах", а потім влаштувати блокаду великих українських міст.

на другому етапі планується фіктивний парламент "Народна Рада", який має визнати справжню Верховну Раду недійсним органом.

Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. Водночас військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні з Заходу.

Що відомо про вторгнення в Україну