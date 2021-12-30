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"Не растрачивайте потенциал Украины" – Зеленского предостерегли от краха

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 декабря, 17:55
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Инициативная группа "Первого декабря" обратилась к властям Украины
Инициативная группа считает, что Зеленский не туда ведет Украину / Коллаж "Сегодня"
Инициативная группа считает, что Зеленский не туда ведет Украину / Коллаж "Сегодня"

Украине сейчас важно не растратить свой потенциал на фоне нарастающей агрессии России, а властям все же заняться системными реформами. Об этом говорится в обращении инициативной группы "Первого декабря" – объединения, созданного интеллектуалами и общественными деятелями в 20-ю годовщину референдума за Независимость Украины. Это обращение размещено на сайте "Первого декабря".

Обращение к украинцам

"Сегодня российский лидер угрожает всему цивилизованному миру, выставляя разнообразные ультиматумы и угрожая эскалацией и расширением географии вооруженного конфликта в Украине. Он упорно настаивает на разделении мира на блоки, подчиненные мировым гигантам, и мечтает о восстановлении СССР или Российской империи". Он понимает только силу и, не встречая понятного ему отпора, переходит все возможные красные линии, хотя сам издевательски выставляет их для других. В мире, похоже, нет реальных планов усмирения агрессора: предупреждения не действуют на пошедшего ва-банк. Ключ к трансформации самой России – в Украине, в стенах Святой Софии. Именно духовная сила и готовность к защите своей свободы и независимости определят судьбу этого затяжного конфликта", – сказано в документе "Первого декабря".

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Обращаясь к нашему руководству представители группы отметили, что ожидаемых системных изменений к лучшему в стране не произошло. Наоборот – нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические.

"Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к предостерегающим голосам. Власти не обращают должного внимания на критику, не прислушиваются даже к дельным рекомендациям оппозиции, не обращают внимания на экспертное мнение и даже в своих рядах не хотят слышать возражений, избавляясь от критиков и заменяя высокопоставленных должностных лиц, если их позиции противоречат желаниям офиса Президента. Нас тревожит, что немногочисленные пророссийские политические силы в Украине дисциплинированы и отмобилизованы, словно руководствуются одним центром. В то же время широкая общественность проукраинских политиков такой консолидированности, к сожалению, не проявляет", – сказано в заявлении.

Отмечается, что за такую внутреннюю борьбу едва ли не самая большая ответственность ложится на Президента Владимира Зеленского и его правящую партию. Однако и здесь положительных для страны изменений нет.

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"По всей видимости, властная верхушка умело освоила те явные и скрытые инструменты системы, которую она призвана была изменить. Мы разделяем тревогу украинских правозащитников, фиксирующих многочисленные случаи нарушения прав человека, пренебрежение верховенством права, разрушение парламентаризма, попытки превратить судей в послушных исполнителей воли офиса Президента Украины", – написали представители "Первого декабря".

По мнению участников инициативной группы, в отношениях с олигархами Зеленский перенимает российские средства их обуздания и полного подчинения власти. "Вместо отделения бизнеса от власти, чего ожидало общество от новой руководящей силы, в политике действующего Президента все больше проявляется стремление контролировать бизнес и убрать своих конкурентов с политического рынка. При этом уровень политической коррупции в правящей политической силе настолько высок, что прямо противоречит мандату, полученному Президентом Зеленским на выборах 2019 года".

Также заметны попытки уменьшить в стране политическую свободу, появились "темники", имеются признаки цензуры.

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"Диалог с гражданским обществом сводится к уровню отдельных пресс-конференций и слушаний на заседаниях парламентских комитетов. Власти пытаются "зачистить" медиарынок, используют правоохранительные органы и суды для устрашения своих оппонентов и протестных гражданских движений. Примером могут служить десятки уголовных производств, открытых против чиновников местных властей Киева, которые продолжаются уже более полугода. Цель очевидна: взять под свой контроль большинство полномочий КГГА в Киеве и заодно очернить Виталия Кличко с его самым маленьким антирейтингом в 12%", – сказано в заявлении.

Что известно об инициативной группе

  • Участниками группы "Первого декабря" были общественный деятель и меценат Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, философ и академик Мирослав Попович, шестидесятник Евгений Сверстюк.
  • В состав группы, среди прочих, входит украиновед Александра Гнатюк, диссидент Иосиф Зисельс, академик Игорь Юхновский.

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