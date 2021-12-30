"Не витрачайте потенціал України" – Зеленського застерегли від краху

Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до влади України

Ініціативна група вважає, що Зеленський не туди веде Україну / Колаж "Сьогодні"

Україні зараз важливо не розтратити свій потенціал на тлі наростаючої агресії Росії, а владі все ж таки зайнятися системними реформами. Про це йдеться у зверненні ініціативної групи "Першого грудня" – об'єднання, створеного інтелектуалами та громадськими діячами у 20-ті роковини референдуму за Незалежність України. Це звернення розміщено на сайті "Першого грудня" .

Звернення до українців

"Сьогодні російський лідер загрожує всьому цивілізованому світу, виставляючи різноманітні ультиматуми і погрожуючи ескалацією та розширенням географії збройного конфлікту в Україні. Він уперто наполягає на розподілі світу на блоки, підпорядковані світовим гігантам, і мріє про поновлення СРСР чи Російської імперії. Він розуміє тільки силу і, не зустрічаючи зрозумілої йому відсічі, переходить усі можливі червоні лінії, хоч сам знущально виставляє їх для інших. У світі, схоже, немає реальних планів загнуздання агресора: попередження не діють на того, хто пішов ва-банк. Ключ до трансформації самої Росії – в Україні, у стінах Святої Софії. Саме духовна сила українців й готовність їх до захисту своєї волі та незалежності визначать долю цього затяжного конфлікту", – сказано у документі "Першого грудня".

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Звертаючись до нашого керівництва, представники групи зазначили, що очікуваних системних змін на краще в країні не відбулося. Навпаки – наростає політична криза, на неї нашаровуються кризи економічні та енергетичні.

"Всі вони є наслідком не лише непрофесійності керівництва держави, а й його небажання прислухатися до остережних голосів. Влада не звертає належної уваги на критику, не дослухається навіть до слушних рекомендацій опозиції, не звертає увагу на експертну думку і навіть у своїх лавах не хоче чути заперечень, позбавляючись критиків і замінюючи високопосадовців, якщо їхні позиції суперечать бажанням офісу Президента", – сказано у заяві.

Зазначається, що за таку внутрішню боротьбу чи не найбільша відповідальність лягає на Президента Володимира Зеленського та його правлячу партію. Однак і тут позитивних змін для країни немає.

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"Владна верхівка вправно освоїла ті видимі й потаємні інструменти системи, яку вона покликана була змінити. Ми поділяємо тривогу українських правозахисників, які фіксують численні випадки порушення прав людини, нехтування верховенством права, руйнування парламентаризму, намагання перетворити суддів на слухняних виконавців волі офісу Президента України", – написали представники "Першого грудня".

На думку учасників ініціативної групи, у відносинах з олігархами Зеленський переймає російські засоби їхнього приборкання та повного підпорядкування влади. "Замість відділення бізнесу від влади, чого очікувало суспільство від нової керівної сили, в політиці чинного Президента щораз більше проявляється прагнення контролювати бізнес і прибрати своїх конкурентів з політичного ринку. При цьому рівень політичної корупції в правлячій політичній силі настільки високий, що це прямо суперечить мандатові, отриманому Президентом Зеленським на виборах 2019 року".

Також помітні спроби зменшити у країні політичну свободу, з'явилися "темники", є ознаки цензури.

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"Діалог з громадянським суспільством зводиться до рівня окремих пресконференцій та слухань на засіданнях парламентських комітетів. Влада намагається "зачистити" медіаринок, використовує правоохоронні органи і суди для залякування своїх опонентів і протестних громадянських рухів. Прикладом можуть слугувати десятки кримінальних проваджень, відкритих проти чиновників місцевої влади Києва, які тривають вже більше ніж пів року. Мета очевидна: перебрати під свій контроль більшість повноважень КМДА щодо Києва і заодно очорнити Віталія Кличка з його найменшим антирейтингом в 12%", – сказано в заяві.

Що відомо про ініціативну групу