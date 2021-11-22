Назвал Крым российским: президента Болгарии переизбрали на второй срок

Действующий президент Болгарии Румен Радев, который назвал Крым российским, переизбран на второй срок. После обработки 99,7% протоколов ЦИК подтвердил его победу.
Об этом сообщает Европейская правда.
За Радева проголосовали 1 535 618 избирателей или 66,69% от общего числа пришедших на выборы людей. Оппонента Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, поддержали 31,83% избирателей.
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Радев попал в скандал из-за Крыма
- Скандальное высказывание от действующего главы Болгарии прозвучало во время теледебатов, которые устроили в преддверии второго тура президентских выборов в стране. Тогда Радев назвал Крым российским.
- Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – была совсем другой. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя отменять санкции против России.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказываний президента этой страны Румена Радева. Дипломат заверил, что его страна постоянно поддерживает территориальную целостность Украины.
- Позже Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он цинично подчеркнул, что якобы в этом вопросе "нет никакой драмы".
Реакция МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился позицией президента Болгарии. Украинский чиновник высказался об этом на своей странице в Twitter.
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – сказал Кулеба.
Ранее мы сообщали, что Беларусь признала Крым российским.
Также напомним, президент Чехии Милош Земан назвал Крым российским.