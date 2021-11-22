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Назвал Крым российским: президента Болгарии переизбрали на второй срок

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 ноября, 11:06
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В Болгарии прошел второй тур президентских выборов
Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев / Фото: Flickr

Действующий президент Болгарии Румен Радев, который назвал Крым российским, переизбран на второй срок. После обработки 99,7% протоколов ЦИК подтвердил его победу.

Об этом сообщает Европейская правда.

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За Радева проголосовали 1 535 618 избирателей или 66,69% ​​от общего числа пришедших на выборы людей. Оппонента Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, поддержали 31,83% избирателей.

Радев попал в скандал из-за Крыма

  • Скандальное высказывание от действующего главы Болгарии прозвучало во время теледебатов, которые устроили в преддверии второго тура президентских выборов в стране. Тогда Радев назвал Крым российским.
  • Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – была совсем другой. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя отменять санкции против России.
  • Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказываний президента этой страны Румена Радева. Дипломат заверил, что его страна постоянно поддерживает территориальную целостность Украины.
  • Позже Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он цинично подчеркнул, что якобы в этом вопросе "нет никакой драмы".

Реакция МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился позицией президента Болгарии. Украинский чиновник высказался об этом на своей странице в Twitter.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – сказал Кулеба.

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Ранее мы сообщали, что Беларусь признала Крым российским.

Также напомним, президент Чехии Милош Земан назвал Крым российским.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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