Назвав Крим російським: президента Болгарії переобрали на другий строк

Чинний президент Болгарії Румен Радев, який назвав Крим російським, переобраний на другий строк. Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила його перемогу.
Про це повідомляє Європейська правда.
За Радева проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, що прийшли на вибори. Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова підтримали 31,83% виборців.
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Радев потрапив у скандал через Крим
- Скандальний вислів від чинного голови Болгарії пролунав під час теледебатів, які влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні. Тоді Радев назвав Крим російським.
- Позиція його опонента – Атанаса Герджикова – була зовсім іншою. Він наголосив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна скасовувати санкції проти Росії.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева. Дипломат запевнив, що його країна постійно підтримує територіальну цілісність України.
- Пізніше Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він цинічно наголосив, що нібито у цьому питанні "немає жодної драми".
Реакція МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився позицією президента Болгарії. Український чиновник висловився про це на своїй сторінці у Twitter.
"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", – сказав Кулеба.
Раніше ми повідомляли, що Білорусь визнала Крим російським.
Також нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан назвав Крим російським.