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Беларусь признала Крым российским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 ноября, 16:40
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Глава МИД Беларуси уже не говорит об Украине в крымском вопросе
Российские журналисты тоже любят задавать вопрос "Чей Крым?". Нынче отвечал глава МИД Беларуси Макей / Коллаж "Сегодня"
Российские журналисты тоже любят задавать вопрос "Чей Крым?". Нынче отвечал глава МИД Беларуси Макей / Коллаж "Сегодня"

Главе МИД Беларуси Владимиру Макейю во время интервью российским СМИ пришлось отвечать на вопрос, чей же Крым, что несколькими днями ранее сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси заявил, что на сегодняшний день Крым является территорией России.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

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Расплывчатое заявление

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал в интервью российскому РИА Новости Макей.

Напомним, неожиданно тему Крыма начал поднимать Лукашенко во время заседании Высшего госсовета Союзного государства (Россия + Беларусь). Тогда Лукашенко пожаловался, что не может легально слетать на полуостров, где у него какое-то имущество.

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", – сказал тогда диктатор.

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Позиция Минска по Крыму

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