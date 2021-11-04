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Прогнулся под Путина? Лукашенко обратился к жителям Крыма (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 19:05
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Впервые президент Беларуси обратился к жителям оккупированного Крыма как к гражданам России
Заседание друзей началось с крымского вопроса / Коллаж "Сегодня"
Заседание друзей началось с крымского вопроса / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, видимо, начал выполнять условия негласной сделки с Кремлем, которая не может обойтись без Крыма. Во время начала заседания в онлайн-режиме Высшего совета Союзного государства (Россия + Беларусь) Лукашенко неожиданно поздравил отдельно жителей оккупированного Крыма с государственным праздником России – Днем народного единства.

Об этом сообщается на телеграм-канале президента России.

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Поздравление

"Хочу пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", – так Лукашенко начал свою речь на Высшем совете Союзного государства.

Укрепление позиции

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