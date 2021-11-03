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Путин незаконно поедет в Крым: что он там будет делать

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 ноября, 14:39
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Визит намечен на 4 ноября
Путин завтра будет в Севастополе
Путин завтра будет в Севастополе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин собрался приехать в оккупированный Крым. В Кремле назвали дату. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом пишут российские СМИ.

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Путин намерен принятие участия "в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства".

"Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым", – уточнил Песков.

Согласно украинскому законодательству, иностранные граждане должны получить разрешение на поездку на оккупированную территорию у компетентных органов Украины, в противном случае это будет считаться нарушением закона. Поскольку Путин еще ни разу за время войны не согласовывал с Киевом свои визиты в Крым – он нарушает закон.

Оккупация Крыма части Донбасса

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  1. Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных;
  2. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети;
  3. Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский заявлял, что не будут разменивать Крым на Донбасс. В то же время в Киеве за время войны с оккупантами поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии.

Также президент дал понять, что Донбасс никогда не будет русским и посоветовал любителям "русского мира" собирать вещи и уезжать в РФ.

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