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Президент Болгарии назвал Крым российским: Киев жестко отреагировал

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 ноября, 13:45
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МИД Украины отреагировал на заявление президента Болгарии
Президент Болгарии Румен Радев. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Болгарии Румен Радев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Болгарии Румен Радев на дебатах со своим главным соперником на посту президента Анастасом Герджиковым сказал, что считает временно оккупированный Крым российским, а санкции ЕС против РФ неэффективными.

Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.

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"Сейчас российский (Крым – Ред.), что еще может быть?" – ответил Радев на вопрос об оккупированном полуострове.

Он добавил, что важно иметь прагматизм во внешней политике.

"Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – сказал президент.

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Он отметил, что сейчас важно искать диалог с Москвой, хотя в ее политике существует много спекуляций. Радев также сказал, что Болгария не может перенять российскую модель развития, но и враждовать со страной не стоит.

Его оппонент Анастас Герджиков назвал Крым украинской территорией и отстаивал необходимость сохранения санкций, пока проблемы с правами человека в России не будут решены.

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказываний президента этой страны Румена Радева. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", – говорится в сообщении.

Согласно позиции министерства, слова президента Болгарии не способствуют развитию добрососедских отношений двух стран и противоречат официальной позиции Софии по признанию суверенитета и территориальной целостности Украины. В ведомстве ждут опровержения президентом Радевом вчерашнего заявления.

"Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии относительно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе "Крымской платформы", – сообщили в МИД.

Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее мы сообщали, что Беларусь признала Крым российским.

Также напомним, президент Чехии Милош Земан назвал Крым российским, посольство Украины выразило протест.

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