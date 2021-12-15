Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

В Раде депутатам раздали "книги Зеленского" за 99 грн (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 15:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Книги разложили перед началом заседания парламента
В Раде парламентариям раздали книги Зеленского
В Раде парламентариям раздали книги Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде сегодня начали бесплатно раздавать книгу "Большое строительство" президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"По всей Верховной Раде разложили книги о лице "Большого строительства". Когда вся страна говорит об одном известноом человеке (экс-замглавы МВД Александре Гогилашвили. – ред.), власти решили прикрыться лицами настоящих трудяг и рабочих. Рабочим – уважение и благодарность, лицам власти – собирайте манатки и бегите", – написал политик.

По его словам, среди лиц рабочих "Большого строительства" не забыли показать Зеленского, Ермака, и Кубракова, и Данилова, а вот координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко почти незаметен.

Реклама

Эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал.

В своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал фото, как раздают книги.

Реклама

О книге

Книга "Программа президента Украины "Большое Строительство-2020. Лица" – это альбом с сотнями фотографий рабочих, которая была выпущена за бюджетные деньги. На фото люди укладывают новый асфальт, строят детсады, реконструируют больницы.

Составитель издания – консультант государственной программы "Большое строительство" Юрий Голик.

Реклама

В данный момент книга проедается в интернете по 99 гривен. Она выпущена на украинском языке. Всего книге 286 страниц.

Напомним, весной 2020 года стартовал национальный проект "Большое строительство" – масштабная перестройка инфраструктуры Украины. В течение проекта "Большое строительство" планируется возвести более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять