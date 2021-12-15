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У Раді депутатам роздали "книги Зеленського" за 99 грн (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 15:39
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Книги розклали перед початком засідання парламенту
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді сьогодні почали безкоштовно роздавали книгу "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко

"По всій Верховній Раді розклали книги про особу "Великого будівництва". Коли вся країна говорить про одину відома особу (екс-заступник голови МВС Олександра Гогілашвілі. – ред.), влада вирішила прикритися особами справжніх трудяг та робітників. Робітникам – повага і подяку, особам влади – збирайте манатки та біжіть", – написав політик.

За його словами, серед робітників "Великого будівництва" не забули показати Зеленського, Єрмака, і Кубракова, і Данилова, а ось координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко майже непомітний.

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Ці книги також носять у кулуарах Ради, активно розпаковують коробки з книгами та відносять до сесійної зали.

У своєму Telegram екс-нардеп Ігор Мосійчук опублікував фото, як роздають книжки.

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Про книгу

Книжка "Програма президента України "Велике Будівництво-2020. Особи" – це альбом із сотнями фотографій робітників, який був випущен на бюджетні гроші. На фото люди вкладають новий асфальт, будують дитсадки, реконструюють лікарні.

Упорядник видання – консультант державної програми "Велике будівництво" Юрій Голік.

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На цей момент книга проїдається в інтернеті по 99 гривень. Вона випущена українською. Усього книзі 286 сторінок.

Нагадаємо, навесні 2020 року стартував національний проєкт . Велике будівництво" – масштабна розбудова інфраструктури України Протягом проекту "Велике будівництво" планується звести понад 100 шкіл, 100 садів, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.

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