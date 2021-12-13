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"У меня есть личная жизнь": Мендель ответила на слухи о романе с Зеленским

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
13 декабря, 10:43
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Экс-спикер президента раскрыла правду о своих отношениях
Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"
Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель развеяла слухи о романе с Владимиром Зеленским. Она заверила, что у них были исключительно профессиональные отношения.

Об этом Мендель рассказала в интервью Obozrevatel.

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"У нас с ним (Зеленским – Ред.) не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения. То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать", – сказала она.

Кроме того, Мендель раскрыла секрет, чью же руку запечатлел фотограф на одной из ее фотосессий.

"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука целой плеяды политиков", – поделилась экс-спикер Зеленского.

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При этом она пообещала в ближайшие несколько месяцев раскрыть имя своего возлюбленного. Также Мендель добавила, что "это в известной степени публичное лицо".

Что известно о Мендель?

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