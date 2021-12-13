"У мене є особисте життя": Мендель відповіла на чутки про роман із Зеленським

Ексспікер президента розкрила правду про свої стосунки

Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розвіяла чутки про роман із Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що в них были суто професійні стосунки.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю Obozrevatel.

Реклама

"У нас із ним (Зеленським – Ред.) не було особистих стосунків. У нас були професійні взаємини. Те, що була створена така величезна атака щодо можливості інших взаємин – це атака не на мене, але я була об'єктом, який використовували. Це була атака на головну пару держави. Абсолютно абсурдно, але чутки, зрозумілі народу. Над цим можна посміятися, можна поплакати", – сказала вона.

Крім того, Мендель розкрила секрет, чию руку відобразив фотограф на одній з її фотосесій.

"У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука цілої плеяди політиків", – поділилася ексспікер Зеленського.

Реклама

При цьому вона пообіцяла у найближчі декілька місяців розкрити ім'я свого коханого. Також Мендель додала, що "це певною мірою публічна особа".

Що відомо про Мендель?