"Мы справимся с ИГИЛ сами" – после крупнейшего теракта "Талибан" отказался от помощи США

В Катаре проходят переговоры между представителями движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане более месяца назад, и делегацией США. Они проходят на фоне крупного теракта в афганском городе Кундузе, где погибли более 50 человек, ответственность за который взяла на себя исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Несмотря на это, талибы отказались от американской помощи по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Переговоры
По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГИЛ в Афганистане.
"Мы можем справиться с ИГИЛ самостоятельно", – заявил Шахин, отвечая на вопрос агентства АР, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.
Теракт
Накануне в результате атаки террориста-смертника на посетителей шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана погибли более 50 верующих. Ответственность за взрыв взяло на себя отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан".
В одном из своих заявлении террористы сообщили, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГИЛ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.
Что такое ИГИЛ
- Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войне против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.
- Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
- Толчком к развитию ИГИЛ стал 2006 год, когда в Ираке образовалось "Исламское государство Ирак" путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с местной ячейкой "Аль-Каиды". Это произошло через три года после казни Саддама Хусейна.
- Пика своего развития группировка достигла в 2015 году, когда контролировала территории с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и небольшие области Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане. В Сирии к этому моменту уже четыре года шла гражданская война.
- Первый теракт при новых властях Афганистана ИГИЛ совершила возле аэропорта Кабула 26 августа, когда погибли более 200 человек, 13 из которых – военные США.
- Организация несет ответственность за серию терактов в ЕС в 2000 годах. Например, 3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.