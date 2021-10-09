"Мы справимся с ИГИЛ сами" – после крупнейшего теракта "Талибан" отказался от помощи США

В Катаре проходят первые переговоры США с новыми властями Афганистана

Несмотря на теракт в мечети, делегация "Талибан" отказывается от любой помощи/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

В Катаре проходят переговоры между представителями движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане более месяца назад, и делегацией США. Они проходят на фоне крупного теракта в афганском городе Кундузе, где погибли более 50 человек, ответственность за который взяла на себя исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Несмотря на это, талибы отказались от американской помощи по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Переговоры

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГИЛ в Афганистане.

Делегация талибов рассажена согласно антиковидным нормам / Фото Al-Jazeera

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"Мы можем справиться с ИГИЛ самостоятельно", – заявил Шахин, отвечая на вопрос агентства АР, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Теракт

Накануне в результате атаки террориста-смертника на посетителей шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана погибли более 50 верующих. Ответственность за взрыв взяло на себя отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан".

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В мечети после теракта/Фото Reuters

В одном из своих заявлении террористы сообщили, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГИЛ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.

Что такое ИГИЛ