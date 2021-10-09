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"Мы справимся с ИГИЛ сами" – после крупнейшего теракта "Талибан" отказался от помощи США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 октября, 17:15
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В Катаре проходят первые переговоры США с новыми властями Афганистана
Несмотря на теракт в мечети, делегация "Талибан" отказывается от любой помощи/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Несмотря на теракт в мечети, делегация "Талибан" отказывается от любой помощи/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

В Катаре проходят переговоры между представителями движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане более месяца назад, и делегацией США. Они проходят на фоне крупного теракта в афганском городе Кундузе, где погибли более 50 человек, ответственность за который взяла на себя исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Несмотря на это, талибы отказались от американской помощи по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Переговоры

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГИЛ в Афганистане.

Делегация талибов рассажена согласно антиковидным нормам / Фото Al-Jazeera
Делегация талибов рассажена согласно антиковидным нормам / Фото Al-Jazeera

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"Мы можем справиться с ИГИЛ самостоятельно", – заявил Шахин, отвечая на вопрос агентства АР, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

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Теракт

Накануне в результате атаки террориста-смертника на посетителей шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана погибли более 50 верующих. Ответственность за взрыв взяло на себя отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан".

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В мечети после теракта/Фото Reuters
В мечети после теракта/Фото Reuters

В одном из своих заявлении террористы сообщили, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГИЛ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.

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Что такое ИГИЛ

  • Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войне против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.
  • Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
  • Толчком к развитию ИГИЛ стал 2006 год, когда в Ираке образовалось "Исламское государство Ирак" путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с местной ячейкой "Аль-Каиды". Это произошло через три года после казни Саддама Хусейна.
  • Пика своего развития группировка достигла в 2015 году, когда контролировала территории с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и небольшие области Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане. В Сирии к этому моменту уже четыре года шла гражданская война.
  • Первый теракт при новых властях Афганистана ИГИЛ совершила возле аэропорта Кабула 26 августа, когда погибли более 200 человек, 13 из которых – военные США.
  • Организация несет ответственность за серию терактов в ЕС в 2000 годах. Например, 3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.

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