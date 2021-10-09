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"Ми впораємося з ІДІЛ самі" – після найбільшого теракту "Талібан" відмовився від допомоги США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 жовтня, 17:15
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У Катарі проходять перші переговори США з новою владою Афганістану
Незважаючи на теракт в мечеті, делегація "Талібан" відмовляється від будь-якої допомоги/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Незважаючи на теракт в мечеті, делегація "Талібан" відмовляється від будь-якої допомоги/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

У Катарі проходять переговори між представниками руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані понад місяць тому, і делегацією США. Вони проходять на тлі великого теракту в афганському місті Кундузі, де загинули понад 50 осіб, відповідальність за який взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ). Незважаючи на це, таліби відмовилися від американської допомоги зі стримування екстремістських угруповань в Афганістані.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Переговори

За словами представника талібів Сухайла Шахіна, рух не співпрацюватиме з Вашингтоном у боротьбі з філією ІДІЛ в Афганістані.

Делегація талібів розсаджена згідно антиковідним нормам / Фото Al-Jazeera
Делегація талібів розсаджена згідно антиковідним нормам / Фото Al-Jazeera

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"Ми можемо впоратися з ІДІЛ самостійно", – заявив Шахін, відповідаючи на запитання агентства АР, чи працюватимуть таліби з США над стримуванням терористів.

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Теракт

Напередодні в результаті атаки терориста-смертника на відвідувачів шиїтської мечеті в Кундузі на північному сході Афганістану загинули понад 50 віруючих. Відповідальність за вибух взяло на себе відділення терористичного угруповання ІДІЛ в Афганістані "Вілаят Хорасан".

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У мечеті після теракту/Фото Reuters
У мечеті після теракту/Фото Reuters

В одній зі своїх заяві терористи повідомили, що "виконавцем нападу був уйгур-мусульманин", яких, згідно з твердженнями ІДІЛ, "рух "Талібан" обіцяв вигнати" з Афганістану.

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Що таке ІДІЛ

  • Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла 1999 року у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві. Він брав участь в Афганській війні проти армії СРСР. 2006 року аз-Заркаві і шість його соратників було вбито в Іраку двома бомбами з американських F-16.
  • Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші.
  • Поштовхом до розвитку ІДІЛ став 2006 рік, коли в Іраку утворилося "Ісламська держава Ірак" шляхом злиття 11 радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди". Це сталося через три роки після страти Саддама Хусейна.
  • Піку свого розвитку угруповання досягло 2015 року, коли контролювало території з населенням 10 млн осіб в Іраку і Сирії, і невеликі області Лівії, Нігерії та провінції Нангархар в східному Афганістані. У Сирії до цього моменту вже чотири роки йшла громадянська війна.
  • Перший теракт за нової влади Афганістану ІДІЛ зробила біля аеропорту Кабула 26 серпня, коли загинули понад 200 осіб, 13 з яких – військові США.
  • Організація несе відповідальність за серію терактів в ЄС в 2000 роках. Наприклад, 3 листопада 2015 року в Парижі (Франція) вісім бойовиків ІДІЛ влаштували вибухи біля стадіону "Стад де Франс", розстріляли відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан". Загинули 130 осіб, понад 350 поранені.

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