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"Мы не сидим сложа руки". Из-за России Швеция привела войска в боевую готовность

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
25 декабря, 15:12
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Решение было принято в связи с напряжением ситуации на границе Украины и России
Швеция готова к действиям при разных сценариях
Швеция готова к действиям при разных сценариях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны. Об этом сказал глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter.

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее, чем обычно. Мы также готовы к действиям при различных сценариях не только в наших ближайших окрестностях", – сказал Бюден.

Он напомнил, что в 2015 году решением парламента было принято вернуть военнослужащих на остров Готланд, а также направить туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ и отметил, что теперь может повториться такая же ситуация.

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"Внесенные нами изменения предусматривают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям на нескольких направлениях", – отметил Бюден.

По его словам, кроме укрепления в части персонального состава, речь идет об усилении разведывательной деятельности, которая будет охватывать мониторинг как на Балтийском море, так и в авиасфере.

"Наши вооруженные силы не те, что были в 2013 году. Мы имеем другие условия и должны быть на месте там, где что-то происходит", – резюмировал Бюден.

Войска России у границ

  • 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
  • 20 декабря британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

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