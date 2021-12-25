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"Ми не сидимо склавши руки". Через Росію Швеція привела війська у бойову готовність

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 15:12
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Рішення було прийнято у зв'язку з напругою ситуації на кордоні України та Росії
Швеція готова к діїм при різних сценариях
Швеція готова к діїм при різних сценариях / Фото: Колаж: Сьогодні

У Швеції заявили про підвищення рівня боєздатності країни. Про це сказав голова Генштабу Швеції Мікаель Бюден. Dagens Nyheter .

"Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв'язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж зазвичай. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", – сказав Бюден.

Він нагадав, що у 2015 році рішенням парламенту було прийнято повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв'язку з військовими навчаннями РФ та зазначив, що тепер може повторитися така сама ситуація.

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"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді та в Балтійському морі. Ми маємо бути готові до дій на кількох напрямках", – зазначив Бюден.

За його словами, крім зміцнення у частині персонального складу, йдеться про посилення розвідувальної діяльності, яка охоплюватиме моніторинг як на Балтійському морі, так і в авіасфері.

"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось відбувається", – резюмував Бюден.

Війська Росії біля кордонів

  • 21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська . За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.
  • 20 грудня британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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