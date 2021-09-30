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Таинственная переводчица Путина танцует сальсу – откровенные фото и подробности из СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 сентября, 10:45
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Британский таблоид узнал, кого российская делегация взяла на саммит G20 в качестве переводчика
Эта женщина ездила с российской делегацией на саммит G20 в 2019 году в Осаку (Япония) / Коллаж "Сегодня"
Эта женщина ездила с российской делегацией на саммит G20 в 2019 году в Осаку (Япония) / Коллаж "Сегодня"

Появилось фото российской переводчицы, которая, по версии пресс-секретаря экс-президента США Стефани Гришэм, была специально взята в Японию на встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом, чтобы отвлекать хозяина Белого дома от темы переговоров.

Дарья была переводчицей как на официальных встречах в рамках саммита, так и на его неофициальной части
Дарья была переводчицей как на официальных встречах в рамках саммита, так и на его неофициальной части

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Журналисты британского таблоида The Sun установили, что речь идет о Дарье Боярской, которая ездила с российской делегацией на саммит G20 в 2019 году в Осаку (Япония).

Журналисты британского таблоида The Sun установили, что речь идет о Дарье Боярской / Фото The Sun
Журналисты британского таблоида The Sun установили, что речь идет о Дарье Боярской / Фото The Sun

О Дарье известно, что ей сейчас 36 лет и она увлекается танцами – сальсой. Она окончила калининградский Балтийский федеральный университет имени Канта, а теперь работает в МИД России и ПА ОБСЕ.

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О Дарье Боярской известно, что ей сейчас 36 лет / Фото The Sun
О Дарье Боярской известно, что ей сейчас 36 лет / Фото The Sun

Мемуары

Как сообщает The New York Times, бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм пишет в своей книге, которая выйдет на следующей неделе, что Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с Трампом, чтобы отвлечь его.

"Когда началась встреча, советник президента Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", – пишет Стефани Гришэм.

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Сексуальные скандалы Трампа

Дональд Трамп постоянно попадал в сексуальные скандалы.

  • В 2020 году 41-летняя американская секс-актриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) подала в суд на Трампа, с которым ранее имела интимные отношения. Калифорнийский суд обязал президента США оплатить секс-звезде судебные издержки в сумме 44 тысячи долларов. Об этом сообщала USA Today.
  • В 2016 году в самый разгар предвыборной кампании СМИ обнародовали видео, в котором миллиардер говорил о попытке сексуальных отношений с замужней женщиной.
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