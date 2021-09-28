Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

Как Путин привез Трампу симпатичную переводчицу – новые мемуары

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 сентября, 22:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Откровенная книга сотрудницы Белого Дома выйдет на следующей неделе
Откровенная книга бывшей сотрудницы Белого Дома выйдет на следующей неделе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Откровенная книга бывшей сотрудницы Белого Дома выйдет на следующей неделе / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году российская сторона взяла в Вашингтон весьма красивую переводчицу, чтобы отвлечь американского лидера от темы разговора.

Об этом написала в своих мемуарах "Я отвечу на ваши вопросы сейчас" бывшая пресс-секретарь 45 президента США Стефани Гришэм.

Реклама

Читайте также:

Красота – ударная сила

Как сообщает The New York Times, бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм пишет в своей книге, которая выйдет на следующей неделе, что Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с Трампом, чтобы отвлечь его.

"Когда началась встреча, советник президента Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", – пишет Стефани Гришэм.

Реклама

Читайте также:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что американской коллеге показалось.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе", – заявил Песков.

Использование Украины

Реклама

Стефани Гришэм также пишет, что президент Дональд Трамп злоупотреблял своим положением, заставлял свой персонал выполнять несвойственные им функции, зато по отношению к диктаторам вел себя очень миролюбиво.

Читайте также:

"Я знала, что рано или поздно президент захочет, чтобы я рассказала публике что-то, что было неправдой, или это заставило бы меня походить на сумасшедшую", – пишет Гришэм, объясняя, почему она никогда не проводила брифинги.

По словам автора книги, Трамп постоянно ругала ее и высказывал диковинные просьбы, включая требование, чтобы она предстала перед прессой и обнародовала детали телефонного разговора с президентом Украины, обнародование которого в итоге привело к первой попытке импичмента Трампу.

Скандалы с Трампом

  • Речь, скорее всего о первом разговоре Владимира Зеленского с Трампом, во время которого американский лидер пытался надавить на Украину, чтобы она возобновила расследование против семьи Джо Байдена.
  • В июле по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ в США и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава инаугурационного фонда экс-президента в 2016 году.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Евро (€)

31.18

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Короновирус за неделю

46 151

заболело за неделю в Украине

+33%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять