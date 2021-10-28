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Выборы онлайн от Зеленского отменяются: в Минцифры назвали причину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 октября, 19:52
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Украина не готова еще к голосованию в цифровом формате
Украина не готова еще к голосованию в цифровом формате / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник считает, что проведение онлайн-голосования на следующих президентских выборах пока что нереально. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, это очень сложный проект.

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"Это очень сложный и тернистый путь. С выборами нельзя дать в штангу. Даже в Эстонии, которая практикует электронный формат выборов, они проходят параллельно в офлайне, и даже больше в офлайне. Поэтому сказать, что следующие президентские или парламентские выборы у нас будут в онлайне – я не могу", – отметил Баник.

О н отметил, что в Украине может быть создан какой-то отдельный пилотный проект, чтобы протестировать путь, по которому движется много стран.

"Но сказать, что мы на этом пути и уже через пару лет до этого дойдем – пока этого нет", – резюмировал он.

Напомним, что следующие выборы президента Украины, которые должны пройти в 2024 году.

Ранее в ходе выступления в Верховной Раде 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2021 год станет для Украины "началом вхождения страны в режим пейперлес".

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По словам президента, ни одно госучреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг.

Отметим, что президент Владимир Зеленский в беседе с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом заявил, что в течение трех лет в Украине могут ввести онлайн-голосование.

Также напомним, президент Microsoft в разговоре с Зеленским высоко оценил цифровое развитие Украины.

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