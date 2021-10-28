Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Вибори онлайн від Зеленського скасовуються: у Мінцифри назвали причину

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 19:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Технічно здійснити поки що немає можливості
Україна не готова ще до голосування у цифровому форматі
Україна не готова ще до голосування у цифровому форматі / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік вважає, що проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах поки що нереально. Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, це дуже складний проєкт.

Реклама

"Це дуже складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати у штангу. Навіть в Естонії, яка практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть у онлайн – я не можу", – зазначив Банік.

Він зазначив, що в Україні може бути створений якийсь окремий пілотний проєкт, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже за кілька років до цього дійдемо – поки що цього немає", – резюмував він.

Нагадаємо, що наступні вибори президента України, які мають відбутися 2024 року.

Раніше під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що 2021 рік стане для України "початком входження країни в режим пейперліс".

Реклама

За словами президента, жодна держустанова не зможе вимагати від українців жодних довідок, виписок чи інших папірців для отримання державних послуг.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у розмові з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом заявив, що протягом трьох років в Україні можуть запровадити онлайн-голосування.

Також нагадаємо, президент Microsoft у розмові із Зеленським високо оцінив цифровий розвиток України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти