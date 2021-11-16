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Ляшко заявил, что ему собираются вручить подозрение

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
16 ноября, 11:10
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что ему хотят вручить подозрение. Во вторник, 16 ноября, политика вместе с адвокатом вызвали в полицию для того, чтобы сообщить об возобновлении уголовного дела. По словам Ляшко, оно было сфабриковано два года назад, когда его команда приступила к борьбе против российской энергетической агрессии.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"В 2019 году партия власти возобновила импорт в Украину российской электроэнергии, в результате этой политики Зеленского и его команды, за два года Украина фактически капитулировала перед Россией", – сказал он.

По словам Ляшко, это якобы президент Украины Владимир Зеленский дал команду возобновить уголовное расследование.

"Провел (Зеленский – Ред.), по моей информации, недавно совещание в президентском кабинете, где дал команды руководителям силовых структур открывать уголовные дела, предъявлять обвинения, сажать и получать заказные приговоры судьи", – сказал он.

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Ляшко считает, что это реакция на его заявление о том, что его команда в следующем парламенте инициирует процедуру импичмента президента Зеленского.

(Новость дополняется)

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