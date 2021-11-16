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Ляшко заявив, що йому збираються вручити підозру

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
16 листопада, 11:10
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Політик у всьому звинувачує президента України Володимира Зеленського
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що йому хочуть вручити підозру. У вівторок, 16 листопада, політика разом із адвокатом викликали до Борисполя для того, щоб повідомити про поновлення кримінальної справи. За словами Ляшка, вона була сфабрикована два роки тому, коли його команда розпочала боротьбу проти російської енергетичної агресії.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"У 2019 році партія влади відновила імпорт в Україну російської електроенергії, внаслідок цієї політики Зеленського та його команди за два роки Україна фактично капітулювала перед Росією", – сказав він.

За словами Ляшка, це нібито президент України Володимир Зеленський дав команду відновити кримінальне розслідування.

"Провів (Зеленський – Ред.), за моєю інформацією, нещодавно нараду в президентському кабінеті, де дав команди керівникам силових структур відкривати кримінальні справи, звинувачувати, саджати і отримувати замовні вироки судді", – сказав він.

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Ляшко вважає, що це реакція на його заяву про те, що його команда у наступному парламенті ініціює процедуру імпічменту президента Зеленського.

Зазначимо, про яке саме кримінальне провадження йдеться, лідер "Радикальної партії" не уточнив. Можливо це якось пов'язано із бійкою Ляшка та Геруса у VIP-терміналі "Борисполя" у 2019 році.

Бійка між Ляшком і Герусом

  • Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики та ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався у приміщенні зали прийому міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль".
  • Спочатку Ляшко вирішив дізнатися у Геруса, за чий рахунок той сплатив недешеве перебування у залі – за власний чи за гроші платників податків. Щойно мова зайшла про так звану правку Геруса та імпорт електрики з Росії – голова енергетичного комітету ВРУ став помітно нервувати, а коли аргументи закінчилися – кинувся у бійку. Крім того, Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює на користь Кремля.
  • Для з'ясування всіх обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 346 (Загроза чи насильство стосовно державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.
  • Прокуратура відкрила проти Ляшка кримінальне провадження. У свою чергу лідер Радикальної партії вимагав арешту Андрія Геруса за держзраду.

Також нагадаємо, Ляшко назвав імпорт електрики з Росії мародерством на крові.

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