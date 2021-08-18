Лица Корниенко и Арахамии попали на футболки – фото

Политики удивились, когда увидели свои лица на футболках журналистов

Футболки с изображениями Арахамии и Корниенко. Коллаж: "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко попали в центр внимания из-за футболок, на которых решили распечатать их лица.

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Во время мероприятия "ЗеКемп", которое проходило в Скадовске, у Арахамии и Корниенко комментарии брали журналисты, на которых были футболки с лицами политиков.

Давид Арахамия отвечает на вопрос журналистки

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Александр Корниенко удивился, когда увидел футболку с его лицом

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На вопрос журналиста о первом впечатлении от мероприятия "ЗеКемп", Кориенко ответил: "Первое впечатление у меня от футболки с моим лицом, а второе впечатление от футболки с лицом Арахамии".

Скандал с ядерным оружием и Арахамией

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

В эфире телеканала "Украина 24" Александр Корниенко сказал, что заявление Арахамии было "умственными упражнениями – как могло бы быть, альтернативная история".

Глава политсилы призвал не делать сенсацию из слов Арахамии и отметил, что он сделал заявление на фоне событий с газопроводом "Северный поток-2" и событий в мире. По мнению Корниенко, Украине не помешали бы дополнительные гарантии и механизмы их воплощения — "энергетические вопросы безопасности".

Ранее мы сообщали, что Арахамия предположил, какую должность может занять экс-министр обороны Аваков.

Также напомним, Арахамия пояснил, почему на главу МВД выдвинули Монастырского.