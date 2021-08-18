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Обличчя Корнієнко та Арахамії потрапили на футболки – фото

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
18 серпня, 11:05
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Політики здивувалися, коли побачили свої обличчя на футболках журналістів
Футболки із зображеннями Арахамії і Корнієнко. Колаж: "Сьогодні"
Футболки із зображеннями Арахамії і Корнієнко. Колаж: "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко потрапили в центр уваги через футболки, на яких вирішили роздрукувати їх обличчя.

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Під час заходу "ЗеКемп", яке проходило в Скадовську, у Арахамії і Корнієнко коментарі брали журналісти, на яких були футболки з обличчями політиків.

Давид Арахамія відповідає на запитання журналістки

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Олександр Корнієнко здивувався, коли побачив футболку з його обличчям

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На питання журналіста про перше враження від заходу "ЗеКемп", Коріенко відповів: "Перше враження у мене від футболки з моїм обличчям, а друге враження від футболки з обличчям Арахамія".

Скандал з ядерною зброєю і Арахамією

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Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Україна могла б "шантажувати весь світ", якби зберегла ядерний потенціал, а підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

В ефірі телеканалу "Україна 24" Олександр Корнієнко сказав, що заява Арахамії була "розумовою вправою – як могло б бути, альтернативна історія".

Глава політсили закликав не робити сенсацію з слів Арахамії і зазначив, що він зробив заяву на тлі подій з газопроводом "Північний потік-2" і подій в світі. На думку Корнієнко, Україні не перешкодили б додаткові гарантії і механізми їх втілення – "енергетичні питання безпеки".

Раніше ми повідомляли, що Арахамія припустив, яку посаду може зайняти екс-міністр оборони Аваков.

Також нагадаємо, Арахамія пояснив, чому на главу МВС висунули Монастирського.

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