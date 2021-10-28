Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Лещенко пожаловался на "плохих" журналистов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 октября, 13:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Барчук обозвала Лещенко "информационным киллером"
Нардеп просит разобраться с ситуацией
Нардеп просит разобраться с ситуацией / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook обратился к председателю наблюдательного совета "Суспільне" Светлане Остапе из-за скандала с журналисткой Мирославой Барчук.

В обращении он рассказал, что 23 октября Мирослава Барчук в эфире телеканала "Еспресо" обозвала его "мерзавцем" и "информационным киллером".

Реклама

"Прошу принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей", – написал в письме Лещенко.

По его словам, аналогичное обращение направил в Комиссию журналистской этики.

Реклама

Кроме того, он попросил проверить все изложенные им факты на предмет соблюдения Барчук моральных принципов, журналистской этики и принципов политической беспристрастности, дать оценку произошедшему, а также "принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей".

В тоже время Мирослава Барчук сообщила, что очень удивлена тем, как Офис президента решает присылать или не присылать нардепов от "Слуги народа" на эфиры.

Реклама

На своей странице в Facebook она опубликовала скрин переписки редактора ток-шоу "Обратный отсчет" с пресс-службой "Слуги народа", ее перенаправляют к "человеку из Офиса".

"Теневые люди в коридорах ОП или АП всегда были и являются знаком непрозрачности и недобрых намерений власти. Если с редакциями и телеканалами контактируют люди без определенной должности в Офисе президента, а журналистов атакуют анонимные телеграмм-каналы и "независимые" блогеры, близкие к ОП – это маркер.

Суть скандала

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук в эфире заявила о том, что ОП "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Она также привела некоторые примеры требований со стороны ОП по поводу присутствия гостей в эфире ее программы. Когда телеканал не стал выполнять ультиматумы, по словам журналистки, представители "Слуги народа" не пришли на эфир.

По ее словам, такое поведение ОП несет угрозу свободе слова и независимой журналистике в целом, поэтому пропускать эти "сигналы" не стоит. Кроме того, в эфире она назвала Сергея Лещенко "мерзавцем" и "информационным киллером".

Вскоре ее коллега Павел Казарин рассказал, что "бывший журналист" Сергей Лещенко теперь является защищающим власть и правящую партию от медиа.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг заявление Барчук о давлении Банковой на нардепов и попытках влияния на редакционную политику телеканал.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять