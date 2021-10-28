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СЬОГОДНІ Влада Події

Лещенко поскаржився на "поганих" журналістів

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 13:30
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Барчук обізвала Лещенка "інформаційним кілером"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-нардеп Сергій Лещенко на своїй сторінці Facebook звернувся до голови наглядової ради "Суспільне" Світлани Остапе через скандал із журналісткою Мирославою Барчук.

У зверненні він розповів, що 23 жовтня Мирослава Барчук в ефірі телеканалу "Еспресо" обізвала його "мерзотником" та "інформаційним кілером".

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"Прошу вжити заходів дисциплінарного стягнення до телеведучої", – написав у листі Лещенко.

За його словами, аналогічне звернення направило до Комісії журналістської етики.

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Крім того, він попросив перевірити всі викладені ним факти щодо дотримання Барчук моральних принципів, журналістської етики та принципів політичної неупередженості, дати оцінку події, а також "вжити заходів дисциплінарного стягнення до телеведучої".

Водночас Мирослава Барчук повідомила, що дуже здивована тим, як Офіс президента вирішує надсилати чи не надсилати нардепів від "Слуги народу" на ефіри.

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На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала скрін листування редактора ток-шоу "Зворотний відлік" із прес-службою "Слуги народу", її перенаправляють до "людини з Офісу".

"Тіньові люди в коридорах ВП чи АП завжди були і є знаком непрозорості та недобрих намірів влади. Якщо з редакціями та телеканалами контактують люди без певної посади в Офісі президента, а журналістів атакують анонімні телеграм-канали та "незалежні" блогери, близькі до ВП – це маркер.

Суть скандалу

Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук в ефірі заявила про те, що ВП "давно та жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Вона також навела деякі приклади вимог з боку ВП стосовно присутності гостей в ефірі її програми. Коли телеканал не виконував ультиматуми, за словами журналістки, представники "Слуги народу" не прийшли на ефір.

За її словами, така поведінка ВП несе загрозу свободі слова та незалежній журналістиці в цілому, тому пропускати ці "сигнали" не варто. Крім того, в ефірі вона назвала Сергія Лещенка "мерзотником" та "інформаційним кілером".

Незабаром її колега Павло Казарін розповів, що "колишній журналіст" Сергій Лещенко тепер захищає владу та правлячу партію від медіа.

Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував заяву Барчук про тиск Банкової на нардепів та спроби впливу на редакційну політику телеканалу.

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