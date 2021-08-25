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"Мы свое вернем". Кучма назвал причины захвата Крыма

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
25 августа, 11:38
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Оккупирован полуостров не на всегда, считает Кучма
Украина не стала защищаться, говорит Кучма. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина не стала защищаться, говорит Кучма. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия смогла захватить Крым потому, что "Украина не стала защищаться". Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Украинской правде".

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"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели. Но оккупация – "это временно и мы свое вернем", – отметил бывший глава государства.

Кучма добавил, то аннексией можно только возмущаться, как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

Он также подчеркнул, что причины ситуации на Донбассе – диаметрально противоположные с Крымом, потому что Украина начала отвечать оккупантам.

"Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", – сказал Кучма.

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Ранее, по случаю 30-й годовщины независимости второй президент Украины и автор книги "Украина – не Россия" Леонид Кучма написал авторскую колонку для издания "Левый берег", в которой согласился с Путиным и призвал не быть анти-Россией. "Сегодня" выбрали самые интересные тезисы Кучмы по этому поводу.

Также мы сообщали, что Кучма вспомнил о визите Папы Римского в Украину.

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