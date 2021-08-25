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"Ми своє повернемо". Кучма назвав причини захоплення Криму

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
25 серпня, 11:38
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Окупований півострів не назавжди, вважає Кучма
Україна не стала захищатись, каже Кучма. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна не стала захищатись, каже Кучма. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія змогла захопити Крим тому, що "Україна не стала захищатися". Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю "Українській правді".

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"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з'їли". Але окупація – "це явище тимчасове і ми своє повернемо", – зазначив колишній глава держави.

Кучма додав, то анексією можна тільки обурюватися, як вже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.

Він також підкреслив, що причини ситуації на Донбасі – діаметрально протилежні з Кримом, тому що Україна почала відповідати окупантам.

"Могли скласти зброю і задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", – сказав Кучма.

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Раніше, з нагоди 30-ї річниці незалежності другий президент України і автор книги "Україна – не Росія" Леонід Кучма написав авторську колонку для видання "Лівий берег", в якій погодився з Путіним і закликав не бути анти-Росією. "Сьогодны" обрали самі цікаві тези Кучми з цього приводу.

Також ми повідомляли, що Кучма згадав про візит Папи Римського в Україну.

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