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Кремль рухнул: разрушительный ураган прошелся по Красной площади (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 октября, 15:57
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Стихия подобралась к президенту России, но не совсем
Это было неожидаемо
Это было неожидаемо / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в России циклон сделал "подарок" музею Ленина. Ветряная стихия обвалила шифер. Очевидцы были в восторге.

Из-за сильного ветра со стены сорвало строительные леса, которые утянули за собой один из зубцов

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Ленин конечно еще "жив", но фасад нужно подправить.

Территория Красной площади в центре Москвы перекрыта для обеспечения безопасности людей в связи с сильным ветром.

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В данный момент Проход на Красную площадь перекрыт.

А что в Киеве

Киевская городская администрация выделила землю под строительство музея Ленина на Подоле. В помещении, размером в 85 квадратных метров, будут располагаться скульптуры Ленина, а сам музей сделают на основе новых технологий, с использованием 3D-технологий, чтобы посетители смогли окунуться в эпоху СССР.

Ранее музей Ленина уже существовал в столице и располагался в помещение нынешнего Украинского дома на Крещатике.

Также музеи коммунистического вождя существуют в Москве и Минске. Киев станет третьей столицей стран СНГ, где восстановят музей Ленина

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