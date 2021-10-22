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Кремль розвалюється: нищівний ураган пронісся Красною площею (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 жовтня, 16:07
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Стихія підібралася до президента Росії, але завадила стіна
Такого оберту подій люди на Красній площі не очікували
Такого оберту подій люди на Красній площі не очікували / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Росії циклон зробив "подарунок" музею Леніна. Вітряна стихія обвалила шифер. Очевидці були в захваті.

Через сильний вітер зі стіни зірвало будівельні ліси, які тягнули за собою один з зубців

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Ленін, звичайно, ще "живий", але фасад потрібно підправити.

Територія Красної площі в центрі Москви перекрита для забезпечення безпеки людей в зв'язку з сильним вітром.

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В цей момент прохід на Красну площу перекритий.

А що в Києві

Київська міська адміністрація виділила землю під будівництво музею Леніна на Подолі. У приміщенні, розміром в 85 квадратних метрів, розташовуватимуться скульптури Леніна, а сам музей зроблять на основі нових технологій, з використанням 3D-технологій, щоб відвідувачі змогли зануритися в епоху СРСР.

Раніше музей Леніна вже існував в столиці і розташовувався в приміщенні нинішнього Українського дому на Хрещатику.

Також музеї комуністичного вождя є в Москві і Мінську. Київ стане третьою столицею країн СНД, де відновлять музей Леніна.

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