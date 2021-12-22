Конец пандемии COVID-19: ВОЗ назвала дату

Во Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) очень надеются, что будущий год станет годом окончания пандемии коронавируса.
Такую надежду дал миру генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на странице организации в Твиттере.
Надежда
"2022 должен стать концом пандемии коронавируса. Но он также должен стать началом чего-то еще – новой эры солидарности", – заявил Гебреисус.
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Глава ВОЗ также заявил, что уходящий год дал нам много надежды на то, что мы сможем в ближайшее время победить коронавирус.
"Конец года – это всегда возможность оглянуться назад и посмотреть вперед. Оглядываясь назад, можно сказать, что 2021 год дал нам много поводов для надежды. Наука предоставила эту надежду в виде вакцин, которые, несомненно, спасли в этом году множество жизней", – резюмировал доктор Тедрос.
Ситуация с пандемией
- Несколькими часами ранее о надежде на победу над COVID-19 заявил основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс.
- Аналогичный прогноз от Гейтса можно было услышать в сентябре 2020-го, когда еще не было вакцины от коронавируса и новых ковид-штаммов.
- Сейчас в мире бушует агрессивный штамм "Омикрон", которые уже зафиксирован в 106 странах.
- Национальная академия наук Украины также дала свой прогноз по окончанию карантинных мер в нашей стране.