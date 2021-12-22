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Конец пандемии COVID-19: ВОЗ назвала дату

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 декабря, 19:13
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Прогноз генерального директора ВОЗ совпадает с мнением Билла Гейтса
Тедрос Аданом верит в светлое будущее / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Тедрос Аданом верит в светлое будущее / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) очень надеются, что будущий год станет годом окончания пандемии коронавируса.

Такую надежду дал миру генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на странице организации в Твиттере.

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Надежда

"2022 должен стать концом пандемии коронавируса. Но он также должен стать началом чего-то еще – новой эры солидарности", – заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также заявил, что уходящий год дал нам много надежды на то, что мы сможем в ближайшее время победить коронавирус.

"Конец года – это всегда возможность оглянуться назад и посмотреть вперед. Оглядываясь назад, можно сказать, что 2021 год дал нам много поводов для надежды. Наука предоставила эту надежду в виде вакцин, которые, несомненно, спасли в этом году множество жизней", – резюмировал доктор Тедрос.

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