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Кінець пандемії COVID-19: ВООЗ назвала дату

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 грудня, 19:13
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Прогноз генерального директора ВООЗ збігається з думкою Білла Гейтса
Тедрос Аданом вірить у світле майбутнє / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Тедрос Аданом вірить у світле майбутнє / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Всесвітній Організації охорони здоров'я дуже сподіваються, що наступний рік стане роком закінчення пандемії коронавірусу.

Таку надію дав світові генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на сторінці організації у Твіттері.

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Надія

"2022 рік має стати кінцем пандемії коронавірусу. Але він також має стати початком чогось ще – нової ери солідарності", – заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ також заявив, рік, що минає, дав нам багато надії на те, що ми зможемо найближчим часом перемогти коронавірус.

"Кінець року – це завжди можливість озирнутися і подивитися вперед. Озираючись назад, можна сказати, що 2021 рік дав нам багато приводів для надії. Наука надала цю надію у вигляді вакцин, які, безсумнівно, цього року врятували безліч життів", – резюмував лікар Тедрос.

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Ситуація із пандемією

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