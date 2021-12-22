Кінець пандемії COVID-19: ВООЗ назвала дату

У Всесвітній Організації охорони здоров'я дуже сподіваються, що наступний рік стане роком закінчення пандемії коронавірусу.
Таку надію дав світові генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на сторінці організації у Твіттері.
Надія
"2022 рік має стати кінцем пандемії коронавірусу. Але він також має стати початком чогось ще – нової ери солідарності", – заявив Гебреісус.
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Глава ВООЗ також заявив, рік, що минає, дав нам багато надії на те, що ми зможемо найближчим часом перемогти коронавірус.
"Кінець року – це завжди можливість озирнутися і подивитися вперед. Озираючись назад, можна сказати, що 2021 рік дав нам багато приводів для надії. Наука надала цю надію у вигляді вакцин, які, безсумнівно, цього року врятували безліч життів", – резюмував лікар Тедрос.
Ситуація із пандемією
- Декількома годинами раніше про надію на перемогу над COVID-19 заявив засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс.
- Аналогічний прогноз від Гейтса можна було почути у вересні 2020-го, коли ще не було вакцини від коронавірусу та нових ковід-штамів.
- Зараз у світі вирує агресивний штам "Омікрон", які вже зафіксовано у 106 країнах.
- Національна академія наук України також дала свій прогноз після закінчення карантинних заходів у нашій країні.