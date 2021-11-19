"Как гопник ломится через рамку": новый скандал с Камельчуком в Раде (видео)

Депутаты не хотят вакцинироваться

Камельчук потребовал от охраны доказать, что у них нет коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, отказавшийся вакцинироваться, устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде. Парламентарий требовал у охраны показать ему ПЦР-тест.

В интернете появилось видео.

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"Нет чтоб с самого утра поехать сделать (ПЦР-тест) и приехать с ним в ВР, как цивилизованный человек. И представитель народа своей страны. Он как последний гопник, проламывается через рамку и расталкивает телохранителей, прикрываясь депутатским мандатом", – говорится в сообщении активистов.

В свою очередь сам нардеп назвал это откровенной ложью и провокацией от активистов из "Останови лося".

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"Это произошло 15 ноября, в понедельник, перед Согласительным советом. И это даже инцидентом назвать сложно. На входе в профильный комитет (энергетики и ЖКУ) охрана 10 минут ждала "главного", чтобы проверить мой ПЦР-тест. Поэтому я мог опоздать на заседание, где, кстати, должны были рассматривать мой законопроект "О системах накопления энергии" №5436-д. Я был заинтересован ускорить охрану. Так и поступил. В итоге, "главного" все-таки дождались и в очередной раз показав свой отрицательный ПЛР-тест, я вошел в здание. Все", – написал Камельчук в Telegram.

Не первый скандал

Камельчук устроил скандал с блогером под Радой из-за неправильной парковки жены.

Также нардеп попал в скандал из-за публикации о коронавирусе. В соцсети он написал о "смертельной вакцинации" и "вреде масок". Он назвал прививки от коронавируса "принудительными" и подчеркнул, что, усиливая карантин, украинское правительство нарушает Конституцию.

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Кроме того, доктор Евгений Комаровский удалил "Слугу народа" Юрия Камельчука из списка друзей в Facebook, узнав, что тот не верит ни в одну вакцину, в частности, от "выдуманной болезни" COVID-19.