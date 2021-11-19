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"Слуга народа" устроил "разборки" с охраной Рады из-за ПЦР-теста – видео

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
19 ноября, 12:56
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Депутат требовал у охранника показать ему ПЦР-тест
Камельчук потребовал от охраны, что у них нет коронавируса
Камельчук потребовал от охраны, что у них нет коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде, и потребовал предъявить тест.

Парламентарий требовал у охранника показать ему ПЦР-тест на ковид,

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"Вы мне мне препятствуете работать, покажите свой ПРЦ –тест" – сказал парламентарий, на что охранник ответил, что "он найдет человека, который за пять минут покажет этот сертификат".

Журналист спросила, показал показал ли политик свой тест, он ответил утвердительно, отметив, что уже показывает его третий раз.

Скандалы

Камельчук устроил скандал с блогером под Радой из-за неправильной парковки жены.

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Также нардеп попал в скандал из-за публикации о коронавирусе. В соцсети он написал о "смертельной вакцинации" и "вреде масок".Он назвал прививки от коронавируса "принудительными" и подчеркнул, что, усиливая карантин, украинское правительство нарушает Конституцию.

Кроме того, доктор Евгений Комаровский удалил "Слугу народа" Юрия Камельчука из списка друзей в Facebook, узнав, что тот не верит ни в одну вакцину, в частности, от "выдуманной болезни" COVID-19.

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