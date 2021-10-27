Кадровые перестановки: Рада "возьмется" за Кабмин в ноябре

Парламентарии будут рассматривать ротацию кадров в пяти министерствах

Депутаты рассмотрят кадровые перестановки на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Фракция "Слуга народа" на заседании политсилы 1 ноября рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабмине и недельную повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, пишет Укринформ.

"Мы планируем в понедельник вечером заседание фракции, где обсудим кадровые вопросы и повестку дня на неделю. Завтра состоится заседание руководства и глав комитетов, на котором будут предварительно рассматриваться возможные кадровые изменения в Кабмине.", – отметила она.

По ее словам, будут обсуждаться ротации в пяти министерствах, но она отказалась их называть.

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Также она рассказала о повестке дня внеочередного заседания во вторник.

"Приблизительная повестка предусматривает рассмотрение законопроектов, связанных со страховым бизнесом, и необходимых для стимулирования инвестиций в промышленность. Кроме этого, предварительно планируется принятие решения о проекте закона №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня – День Украинской Государственности", – рассказала она.

Кроме того, Кравчук не исключает проведение внеочередного заседания в четверг. По ее словам, сейчас формируется повестка дня такого заседания, но пока "нет ясности" относительно того, состоится ли оно.

Следующая пленарная неделя продлится 2-5 ноября.

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Отметим, что премьер-министр Украины Денис ЩШмыгаль заявлял о том, что кадровые изменения в Кабинете министров Украины нужны для усиления и смены стратегии работы ведомств.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.

21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

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13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.