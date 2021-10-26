Выгонят ли Разумкова из Рады? "Слуга народа" дала четкий ответ

Слуги забрали у депутата кресло спикера Рады – на очереди может оказаться его депутатский мандат

Мошенец поставила точку в вопросе Разумкова? Коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" не намерена лишать Дмитрия Разумкова депутатского мандата – этот вопрос даже не обсуждается внутри политической силы. Об этом заявила в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале Украина 24 народный депутат от "Слуги народа" Алена Мошенец

Один из гостей студии напомнил ей, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Разумков прямо спросил главу фракции "СН" Давида Арахамию о лишении мандата, на что тот не ответил. А вот другие "слуги" якобы неоднократно говорили, что Разумкова могут лишить мандата депутата.

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В студии прозвучал конкретный вопрос, выгонят ли бывшего спикера из Рады.

"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе, на наших (заседаниях) фракциях не было. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова", – сказала Мошенец.

"Битва" за мандат Разумкова