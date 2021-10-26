Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Выгонят ли Разумкова из Рады? "Слуга народа" дала четкий ответ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 20:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Слуги забрали у депутата кресло спикера Рады – на очереди может оказаться его депутатский мандат
Мошенец поставила точку в вопросе Разумкова? Коллаж "Сегодня"
Мошенец поставила точку в вопросе Разумкова? Коллаж "Сегодня"

Фракция "Слуга народа" не намерена лишать Дмитрия Разумкова депутатского мандата – этот вопрос даже не обсуждается внутри политической силы. Об этом заявила в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале Украина 24 народный депутат от "Слуги народа" Алена Мошенец

Один из гостей студии напомнил ей, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Разумков прямо спросил главу фракции "СН" Давида Арахамию о лишении мандата, на что тот не ответил. А вот другие "слуги" якобы неоднократно говорили, что Разумкова могут лишить мандата депутата.

Реклама

В студии прозвучал конкретный вопрос, выгонят ли бывшего спикера из Рады.

"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе, на наших (заседаниях) фракциях не было. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова", – сказала Мошенец.

"Битва" за мандат Разумкова

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять