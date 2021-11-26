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Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом

Богдан Аминов Богдан Аминов Руководитель проекта "Власть" Сегодня
26 ноября, 06:40
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Десятки СМИ раскритиковали пресс-марафон и решили сказать об этом президенту без приглашения
Владимир Зеленский решил пригласить ограниченное количество журналистов
Владимир Зеленский решил пригласить ограниченное количество журналистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 26 ноября Офис президента заявил о пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной "экватору" срока главы государства. В этот раз на Банковой избрали несвойственный президенту формат – ограниченное число представители СМИ – 30 журналистов. Коллеги из других изданий, которые не попали в шорт-лист, назвали это несправедливым.

Так, журналистка Татьяна Козырева предложила организовать митинг под стенами пресс-конференции Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать количество медиа, которые хотели попасть к президенту, но так и не зададут свои вопросы.

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Такой призыв поддержали десятки коллег в социальных сетях. К примеру, журналистка Катерина Сергацкова написала в Facebook: "Это какой-то уже новый уровень. Раньше открывали регистрирацию и отказывали. Теперь решили, ну зачем эти формальности, если можно вообще не заморачиваться".

В Офисе президента объяснились, что решили в этот раз ограничить количество журналистов по двум причинам – чтобы не повторялись вопросы и из-за пандемии COVID-19. В тоже время пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что, глядя на список приглашенных изданий, назвать встречу Зеленского с журналистами "теплой ванной" нельзя.

Напомним, что место проведение встречи публично Банковая не объявляла. В СМИ сначала написали, что Владимир Зеленский решил встретиться в пиццерии на Подоле в Киеве. Но потом локацию перенесли на другую – возле метро Арсенальная в столице.

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