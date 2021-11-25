Пиццы не будет? Офис президента резко сменил решение о пресс-марафоне Зеленского

За несколько часов до начала пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского под названием "30 вопросов Президенту Украины" его Офис сменил место проведения мероприятия.
О новом адресе сообщило издание "Бабель".
Коворкинг вместо пиццерии
По данным издания, пресс-марафон Зеленского пройдет в коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная". Совладельцем локации является консультант президентского проекта "Большое строительство" Юрий Голик.
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Напомним, что днем 25 ноября появилась неофициальная информация о подготовке Офисом президента встречи лидера страны с представителями СМИ. Ближе к вечеру пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил журналистам, что пресс-марафон готовится, но не стал раскрывать подробности.
Лишь в конце рабочего дня появилась официальная информация, что Зеленский будет разговаривать с определенным кругом журналистов – 30 человек. Но локация все еще оставалась тайной. Официально об адресе проведения встречи не сообщается.
Предыдущие встречи
- Напомним, в 2020 году Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года своей работы на должности главы государства в парковой части Мариинского дворца.
- В ноябре 2019 года Зеленский более 14 часов отвечал на вопросы журналистов в столичном Kyiv Food Marketе, куда без проблем пришли около 300 журналистов. И даже представители региональных СМИ смогли донести до главы государства проблемы своих небольших общин.