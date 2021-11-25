Пиццы не будет? Офис президента резко сменил решение о пресс-марафоне Зеленского

Официально место встречи журналистов с президентом не раскрывается

Коворкинг Creative State Arsenal ждет Зеленского и журналистов / Коллаж "Сегодня"

За несколько часов до начала пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского под названием "30 вопросов Президенту Украины" его Офис сменил место проведения мероприятия.

О новом адресе сообщило издание "Бабель".

Реклама

Коворкинг вместо пиццерии

По данным издания, пресс-марафон Зеленского пройдет в коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная". Совладельцем локации является консультант президентского проекта "Большое строительство" Юрий Голик.

Напомним, что днем 25 ноября появилась неофициальная информация о подготовке Офисом президента встречи лидера страны с представителями СМИ. Ближе к вечеру пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил журналистам, что пресс-марафон готовится, но не стал раскрывать подробности.

Лишь в конце рабочего дня появилась официальная информация, что Зеленский будет разговаривать с определенным кругом журналистов – 30 человек. Но локация все еще оставалась тайной. Официально об адресе проведения встречи не сообщается.

Реклама

Предыдущие встречи