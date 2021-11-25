Піци не буде? Офіс президента різко змінив рішення про пресмарафон Зеленського

За кілька годин до початку пресмарафону президента України Володимира Зеленського за назвою "30 питань Президенту України" його Офіс змінив місце проведення заходу.
Про нову адресу повідомило видання "Бабель".
Коворкінг замість піцерії
За даними видання, пресмарафон Зеленського пройде у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна". Співвласником локації є консультант президентського проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик.
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Нагадаємо, що вдень 25 листопада з'явилася неофіційна інформація щодо підготовки Офісом президента зустрічі лідера країни з представниками ЗМІ. Ближче до вечора речник президента Сергій Никифоров підтвердив журналістам, що пресмарафон готується, але не став розкривати подробиці.
Лише наприкінці робочого дня з'явилася офіційна інформація, що Зеленський розмовлятиме з певним колом журналістів – 30 осіб. Але локація все ще залишалася таємницею. Офіційно адреса проведення зустрічі не повідомляється.
Попередні зустрічі
- Нагадаємо, 2020 року Зеленський дав велику пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді глави держави у парковій частині Маріїнського палацу.
- У листопаді 2019 року Зеленський понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди без проблем прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад.