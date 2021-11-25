Піци не буде? Офіс президента різко змінив рішення про пресмарафон Зеленського

Офіційно місце зустрічі журналістів із президентом не розкривається

Коворкінг Creative State Arsenal чекає на Зеленського та журналістів / Колаж "Сьогодні"

За кілька годин до початку пресмарафону президента України Володимира Зеленського за назвою "30 питань Президенту України" його Офіс змінив місце проведення заходу.

Про нову адресу повідомило видання "Бабель".

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Коворкінг замість піцерії

За даними видання, пресмарафон Зеленського пройде у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна". Співвласником локації є консультант президентського проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик.

Нагадаємо, що вдень 25 листопада з'явилася неофіційна інформація щодо підготовки Офісом президента зустрічі лідера країни з представниками ЗМІ. Ближче до вечора речник президента Сергій Никифоров підтвердив журналістам, що пресмарафон готується, але не став розкривати подробиці.

Лише наприкінці робочого дня з'явилася офіційна інформація, що Зеленський розмовлятиме з певним колом журналістів – 30 осіб. Але локація все ще залишалася таємницею. Офіційно адреса проведення зустрічі не повідомляється.

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