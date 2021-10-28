Сговор депутатов: "Слугу народа" Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета

Петров считает свое отстранение незаконным

Петров не согласен с решением коллег / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Закарпатского областного совета выразили недоверие главе облсовета Алексею Петрову и досрочно сняли его с должности. Об этом пишет mukachevo.net.

В общей сложности депкорпус облсовета насчитывает 64 человека, поэтому такого количества голосов было достаточно.

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Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но присутствовавшие депутаты отказались принимать такое решение и назначили временного председателя. При поддержке 34 присутствующих депутатов временным председателем был избран Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье").

В ходе тайного голосования за такое решение отдали свои голоса представители депутатских фракций "Родное Закарпатье", "Команда Андрея Балоги", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ". "Слуга народа" и венгерская фракция КМКС проигнорировали сессию.

Поводом для отставки стала инициатива Петрова "реформировать" более двух десятков коммунальных заведений в сфере медицины, образования и культуры.

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Народный депутат Николай Тищенко после заседания сказал, что депутаты не позволят разрушать медицину в регионе.

"Вместе со всеми депутатами мы хотим сказать, что мы не дадим разрушать медицинскую систему в Закарпатье. Мы не пойдем ни на какой сговор ни с кем. Все! Наруководились. Сегодня все наши побратимы вышли к обществу, мы не будем сегодня проводить сессию, мы не будем сегодня голосовать", – сказал он.

Петров назвал свое отстранение незаконным, а проведенное заседание неправомочным. Он заявил, что продолжает работать, а правоохранительные органы должны дать случившемуся правовую оценку. По словам Петрова, он обратился в прокуратуру и полицию для выяснения всех обстоятельств.

Справка:

45-летний Алексей Петров – кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.

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С 2017 по 2019 возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

В декабре 2020 года был избран председателем Закарпатского областного совета.